Brest : fortes perturbations lundi 15 novembre dans les transports en commun

Un mois jour pour jour après une première journée de grève massivement suivie, la CFDT appelle les salariés de Bibus (RATP Dev) à un nouveau débrayage général lundi 15 novembre. Si les prévisions complètes ligne par ligne ne seront connues que ce samedi, l'exploitant du réseau de transports en commun de la métropole brestoise annonce d'ores et déjà que "de fortes perturbations" sont attendues. Et invite les voyageurs à anticiper leurs déplacements en privilégiant les alternatives durables : vélo ou covoiturage.

Le syndicat majoritaire est déterminé à obtenir une réelle amélioration des conditions de travail des conducteurs et des agents de maintenance. Il dénonce en particulier les "retards importants, allant jusqu'à 25 minutes constatés sur la grande majorité des lignes du réseau et les transports scolaires", et le sous-dimensionnement ainsi que la vétusté du parc de bus. Selon la CFDT, les améliorations promises par la direction de RATP Dev pour le 8 novembre ne sont pas au rendez-vous.

Un conflit qui pourrait durer

Anticipant un long bras de fer, la CFDT avait déposé un préavis de grève couvrant la période du 15 octobre 2021 au 15 janvier 2022. "Face au peu de considération de la direction de RATP concernant la qualité du service public des transports en commun de la métropole, la CFDT Bibus s'attend à des répercutions jusqu'à la fin de l'année" conclut le communiqué du syndicat.