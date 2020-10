Brest : franc succès pour le challenge "A vélo au boulot"

Corinne a emménagé à Brest depuis peu. Elle habite désormais à seulement trois kilomètres de son travail. Une petite distance, facile à parcourir à vélo. Elle se réjouit de ne plus prendre sa voiture. "J'habitais plus loin de mon travail avant d'arriver à Brest, raconte-t-elle. C'est vrai que tous les jours, ça me pesait de me dire qu'on était seul dans nos voitures, dans les bouchons, à polluer la planète. Là, c'est l'occasion."

L'occasion, c'est le challenge organisé par la Bapav, la troisième édition du "A vélo au boulot". Cette année, ils étaient 1.200 à jouer le jeu et tenter de faire leurs trajets domiciles-travail en vélo plutôt qu'en voiture, pendant un mois. Les collègues déjà cyclistes de Corinne la mettent au défi de venir le plus souvent possible au travail à vélo. "C'était vraiment agréable, c'était drôle, tous les jours, de voir qui était venu en vélo ou pas, se souvient Corinne. Ça mettait de la bonne humeur, il y avait des défis pour parrainer d'autres collègues, ça nous a permis d'en parler le midi, par exemple..." Et la quadragénaire de trancher en souriant : "Très bien, à renouveler !"

Avec ses kilomètres effectués, Corinne a remporté quelques cadeaux offerts par l'association la Bapav. © Radio France - Sarah Calamand

Un déclic chez les Brestois

L'ambition de la Bapav, c'est bien de faire du challenge une expérience conviviale plutôt qu'une compétition. Les comparaisons entre participants ne doivent que stimuler de plus en plus de Brestois à se mettre au vélo. Et ça fonctionne plutôt bien selon Baptiste, responsable des projet pour la Bapav : "On voit un déclic qui commence à arriver à Brest en terme d'utilisation du vélo. Peut-être que c'est dû au post-confinement, ou à la météo favorable qu'on a eu. On va voir si ça se perpétue l'année prochaine." Corinne, en tout cas, est convaincue par l'expérience. Elle tentera de reprendre son vélo, hors challenge et pourquoi pas par mauvais temps.