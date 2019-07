Et de trois! La Frégate Multi-mission Normandie a rallié Brest son port d'attache ce mercredi 3 juillet. Brest a désormais trois Fremm "nouvelle génération" à quai, avec la Normandie au coté de l'Aquitaine et de la Bretagne.

Brest, France

Les mâts de la Normandie et de l'Aquitaine, dans la base navale de Brest © Radio France - Valérie Le Nigen

140 mètres de long, 18 mètres de large... Une masse qui semble presque aussi aveugle qu'un sous marin... Comme les autres frégates du programme Fremm, la Normandie est truffée de capteurs et d’électronique. Avec 70 marins à bord, elle est arrivée à Brest vers 11H30, en provenance de Lorient où elle a été construite. A la passerelle, le commandant Jean Baptiste Soubrier a un ton solennel: "C'est un vrai symbole pour la marine à Brest. Vous aviez jusqu'ici 3 frégates anti-sous-marine F70. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la Normandie, on bascule dans l'ère de la nouvelle génération."

Des équipages resserrés avec plus de responsabilités

La Normandie sera opérationnelle fin décembre avec un équipage resserré de 109 marins, qui voit très bien la différence avec les frégates anciennes générations. Romain, 25 ans, est spécialiste de la lutte-sous-marine. Il a passé deux ans sur le Cassard, actuellement en cours de désarmement : " C'est le jour et la nuit! Sur le Cassard, on était 250. Ici, on est une centaine pour le même travail. On a des équipements extrêmement modernes et beaucoup plus de responsabilité. "

La Normandie est équipée d'Ecume ( Embarcation commando à usage multiple embarquable) © Radio France - Valérie Le Nigen

A terme, Brest sera le port d'attache de 4 Fremm, avec la remontée à Brest, de l'Auvergne actuellement rattachée à Toulon.