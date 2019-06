Brest : la réouverture du téléphérique reportée

Arrêté pendant deux semaines pour sa maintenance annuelle, le téléphérique de Brest devait rouvrir ce lundi 17 juin. Mais les travaux ont pris du retard, et la reprise du trafic est retardée.

Brest, France

C'est désormais une habitude : tous les ans, le téléphérique de Brest s'arrête pendant deux semaines, pour une opération de maintenance. Cette année, en plus du traditionnel contrôle technique, BMF, le constructeur, devait également changer les câbles du téléphérique, trop bruyants.

Le mauvais temps entraîne des retards

Mais en raison de la météo agitée ces derniers jours, ces travaux ont pris plus de temps que prévu. Les autres opérations ont dû être décalées, et le protocole d'homologation et de vérification prévu par les services de l'État avant la reprise du trafic a été retardé, annonce Bibus.

Les allées et venues du téléphérique de Brest ne reprennent donc pas ce lundi 17 juin, comme prévu. Kéolis, qui exploite le réseau de transports en commun brestois, doit indiquer dans la journée la date de réouverture.