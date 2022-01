Brest : le trafic Bibus perturbé encore ce lundi après les incidents à Pontanézen

Le trafic des bus et du tramway reste perturbé ce lundi à Brest, après les incidents de la fin de semaine dernière dans le quartier de Pontanézen.

Le trafic des bus et du tramway est à nouveau perturbé après les troubles de la fin de semaine dans le quartier de Pontanézen à Brest. Déjà, dimanche, les employés de Bibus avaient effectué un droit de retrait, quelques heures après qu'un tram ait été caillassé et le véhicule d'un agent brûlé.

Ce lundi, le tramway ne circule qu'entre la Porte de Plouzané et Menez Paul (Géant), il ne dessert pas les arrêts Europe et Pontanézen notamment. Pour y arriver, il faut prendre des bus de remplacement jusqu'à Porte de Gouesnou et Porte de Guipavas.

Sur les lignes scolaires 40 et 45, l'arrêt Watteau n'est pas desservi. Les usagers doivent aller jusqu'aux arrêts Paulet et Kerzu pour monter à bord.

