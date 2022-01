Brest : les transports en commun s'arrêteront exceptionnellement à 20h

Bibus, l'exploitant du réseau de transports en commun de Brest Métropole, a décidé d'interrompre son service nocturne dès ce mercredi soir et jusqu'en fin de semaine. Une conséquence des mortiers d'artifice tirés mardi soir sur un tramway et sur des bus dans plusieurs quartiers de la ville.

Les tramways et les bus ne fonctionneront plus qu'en journée jusqu'à vendredi inclus.

Pour assurer la sécurité de ses voyageurs et de ses agents, Bibus suspend son service de transports en commun le soir à compter de ce mercredi 20h. Une décision exceptionnelle prise pour au moins trois jours, à la suite des incidents de mardi soir. Un tramway et des bus ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice sans faire de blessé.

Une réunion entre la direction et les organisations syndicales se tiendra jeudi matin pour déterminer les conditions d'une reprise normale de l'exploitation. La CFDT, principal syndicat de l'entreprise, a déposé une alerte pour danger grave et imminent. Les conducteurs estiment que leur sécurité n'est plus assurée.

Bibus présente ses excuses

En journée, le service reste assuré normalement, à l'exception du quartier de Pontanézen, qui n'est toujours pas desservi. En soirée, seul le téléphérique continuera de fonctionner aux horaires habituels.

"Bibus souhaite présenter ses excuses pour ces aménagements impactant la qualité du service apportée à ses clients", explique l'exploitant dans un communiqué. "En fonction de l’évolution de la situation, l’organisation du service de transports est susceptible d’évoluer."