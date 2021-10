Brest Métropole : le réseau Bibus paralysé par une grève vendredi

Inutile de compter sur les transports en commun : il vaudra mieux trouver un autre moyen pour se déplacer vendredi 15 octobre à Brest. Le réseau Bibus sera paralysé par une grève du personnel, à l'initiative de la CFDT. Le syndicat majoritaire annonce 90% de grévistes dans toute l'entreprise, gérée depuis deux ans par RATP Dev.

Aucun service sur les principales lignes

Seuls 19 conducteurs travailleront sur les 171 prévus au tableau de service. Ainsi, le tramway ne circulera pas de la journée, comme les lignes de bus urbaines 1-2-3-4-5-6, les plus fréquentées du réseau.

Les liaisons vers les communes de la métropole (lignes 10 à 19) seront plus ou moins perturbées, avec au pire un bus par heure en moyenne. Le trafic sera normal sur les lignes 11, 15 et 18. Pas de difficulté non plus pour la desserte des bassins d'emploi (lignes 20 à 27) et pour le Noctybus. En revanche, il n'y aura pas de service Accemo pour les personnes à mobilité réduite.

Des bus scolaires en pointillés

Neuf lignes scolaires brestoises ne seront pas assurées (40-41-43-44-45-46-51-56-65). Et il y aura des suppressions de bus sur les autres lignes (42-70-80). Seules la 72, et les 13 lignes desservant les communes voisines, assurées par un sous-traitant, ne connaîtront pas de perturbation.

Le téléphérique conserve ses rotations habituelles. Enfin, la boutique Bibus du centre-ville restera fermée ce vendredi.