Brest Métropole veut récupérer la gestion du stationnement payant

Convoqués pour le vote du budget primitif vendredi 28 janvier à 16h, les élus de Brest Métropole devront aussi se prononcer sur l'avenir de la gestion du stationnement payant, privatisée depuis 1993. La collectivité a décidé de ne pas renouveler la délégation de service public (DSP), qui arrive à échéance le 4 avril 2023.

Un marché très lucratif

Si le concessionnaire, Q-Park France, percevait chaque année près de 5 millions d'euros de recettes, il réalisait surtout 21% de marge au bénéfice de ses actionnaires, des fonds de pensions et des compagnies d'assurances. Si les dividendes étaient au rendez-vous, les investissements pour rénover les parkings brestois n'étaient manifestement pas prioritaires, à en croire les élus.

"La politique de stationnement, c'est pas juste encaisser des recettes, c'est une vraie vision en terme de développement durable, d'infrastructures, de modes de déplacement", explique Yohann Nédélec, le vice-président de Brest Métropole chargé des mobilités, rapporteur du projet de délibération présenté ce vendredi.

Une SPL va être créée

Le nouveau mode de gestion permettra plus de contrôle, de transparence, et de souplesse dans les relations avec le prestataire. Cette reprise en main du stationnement passera par la création d'une "quasi régie publique", une société publique locale (SPL) sur le même modèle qu'Eau du Ponant. Le futur contrat portera sur une durée de 25 à 30 ans, et permettra de réinvestir davantage au profit du territoire. "C'est pas une histoire d'argent, précise Yohann Nédélec. C'est la volonté de peser sur les décisions importantes d'infrastructures à construire, d'infrastructures à rénover, et surtout de parler d'avenir sur un territoire que l'on maîtrise à 100%."

Deux nouveaux parkings en centre-ville

Parmi les projets d'investissements imaginés par la métropole, la construction d'un parking en silo de 200 places en face de la fac Victor Ségalen, en plein centre-ville. Un autre parking similaire devrait voir le jour derrière la gare, et le vieux parking souterrain Saint-Louis sera enfin rénové.