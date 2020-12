Brest Métropole vote la seconde ligne de tramway

Les élus de Brest Métropole ont voté mardi l'extension du réseau de transports en commun. Deux grands projets seront menés simultanément : la seconde ligne de tramway et une ligne de bus à haut niveau de service. Les travaux débuteront dans deux ans.

C’était une promesse du maire de Brest François Cuillandre aux dernières élections municipales. La deuxième ligne de tramway est désormais sur les rails : le conseil de Brest Métropole a acté sa réalisation mardi 15 décembre à une large majorité.

D'une longueur de 5 kilomètres et demi, la future ligne B connectera l'hôpital de la Cavale Blanche à la gare SNCF via le quartier de Bellevue. Les études préalables, qui débuteront dans les prochains mois, devront notamment valider le tracé.

Un BHNS jusqu'à Lambézellec

Cette phase de développement du réseau de transports de la métropole inclut aussi un autre projet structurant : une ligne de bus nord-sud à haut niveau de service (BHNS) entre la gare et Lambézellec. Cette liaison de 4 km desservira les cités scolaires de Kerichen et de La Croix Rouge.

Le projet comprend enfin la création de parcs relais et de pôles d’échanges multimodaux à Guilers (Coat Mez), Gouesnou (Carpont), et Plougastel-Daoulas (Ouest et Est).

Tous les travaux doivent commencer en 2023 pour une livraison en début d'année 2026.