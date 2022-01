Brest : pas de transports en soirée jusqu'au 1er février

Le réseau de transport en commun de la métropole brestoise va fonctionner en mode dégradé jusqu'en début de semaine prochaine. Réunies en CSE extraordinaire jeudi matin, la direction de Bibus et les organisations syndicales se sont entendues sur les conditions d'un retour progressif à la normale.

Face au risque de nouvelles violences urbaines dirigées contre des bus et des tramways, les conducteurs de Bibus ne veulent pas précipiter la reprise de l'exploitation. Ils ont été entendus par la direction de l'entreprise. D'après la CFDT, le comité social et économique extraordinaire de jeudi matin a acté le statu-quo jusqu'à lundi 31 janvier, à savoir l'arrêt anticipé du service à 20h sur l'ensemble du réseau, et l'absence de desserte du quartier de Pontanézen, théâtre du principal incident samedi 22 janvier.

Un retour à la normale échelonné

"On comprend le désagrément pour la population, assure Luc Daniel, délégué CFDT. Notre volonté c'est de reprendre le plus rapidement possible avec le maximum de sécurité pour tout le monde".

Ce retour aux conditions normales d'exploitation sera très progressif. A ce stade, et en l'absence de nouveaux incidents d'ici là, il est envisagé de repousser la fin de service à 21h ou 21h30 mardi, et 22h30 ou 23h mercredi. Le tramway reprendrait la desserte de Pontanézen uniquement en journée dans un premier temps. Les syndicats ont obtenu l'assurance que les patrouilles de police seront renforcées dans le secteur. Une nouvelle réunion lundi permettra d'affiner le calendrier.