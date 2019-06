Le téléphérique de Brest devrait être moins bruyant

Brest, France

"C'était gênant, surtout les dernières semaines", précise Martine, une des riveraines ennuyée par le bruit du téléphérique. _"_C'était comme un bruit d'avion. Des basses fréquences, qui faisait trembler l'appartement. Surtout le soir." Ce bruit devrait désormais être atténué. Brest Métropole a profité de la maintenance annuelle pour faire changer les deux câbles de traction, responsables du bruit.

Ouf, apparemment, c'est mieux

Pendant les tests ces derniers jours, Martine a eu l'impression d'une amélioration mais elle attend d'écouter le soir, lorsque les bruits de la ville et de l'arsenal sont atténués. Curieusement, le bruit ne gênait pas tant que cela la plupart des riverains : "On a du double vitrage, alors ça va" explique une mère de famille, un bébé dans les bras. "C'est vrai qu'il y a des gens plus gênés que d'autres. Peut-être une perception différente des fréquences ?"

270 000 € tout de même

Le coût du changement des câbles est de 270 000 euros, payés par Brest Métropole. La collectivité précise que c'est une anticipation : la durée de vie de ces câbles est normalement de 5 ans. Suzanne, l'une des riveraines est un peu inquiète : "C'est cher ! J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences sur les impôts locaux". Martine trouve que cela vaut le coup : "Ce bruit impactait tout le centre ville. Et puis, il faut se rappeler que ce téléphérique est un prototype. Une première !"

Bientôt les 2 millions de passagers

Le téléphérique brestois reste très populaire, et va bientôt atteindre les 2 millions de passagers. Reste à espérer une réelle amélioration pour les riverains.