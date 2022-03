Brest : trois bus au biogaz arrivent sur le réseau Bibus

Plus propre, moins bruyant et plus économe en énergie, le MAN Lion's City a une autonomie de 400km.

Ils sont plus silencieux, plus économes en énergie et surtout ils polluent moins. Trois bus bio-GNV tous neufs circulent depuis ce lundi sur les lignes 15, 16 et 17 (Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon), opérées par trois entreprises sous-traitantes de Bibus. Le GNV est un gaz naturel constitué à plus de 96% de méthane.

Un gaz vert produit localement

Ces MAN Lion's City, dont le réservoir est placé sur le toit, possèdent une autonomie de 400km. Ils seront ravitaillés à la station de Guipavas, ouverte en octobre 2021 au nord de la zone de Lavallot par le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF). Elle distribue un gaz labellisé "Produit en Bretagne", issu de la méthanisation. Autre avantage : à 1,08 euro le kilo ce lundi à la pompe, le GNV est bien moins cher que le gazole.

Le ravitaillement en gaz s'effectue dans cette station de Guipavas. © Radio France - Nicolas Olivier

Pour le directeur général de Bibus (RATP Dev) Paul Gardey de Soos, c'est une nouvelle étape de la transition énergétique. "On est à 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à un diesel donc c'est pas une révolution technologique comme l'électrique, mais c'est une belle évolution qui va dans le bon sens".

Neuf bus 100% électriques doivent être livrés en 2022, dont les deux premiers -des Mercedes e-Citaro- ont été réceptionnés la semaine passée. Ces nouveaux matériels roulants vont permettre d'envoyer à la casse les bus les plus vétustes : "une trentaine de véhicules de plus de quinze ans et près de 800.000km vont sortir de la flotte cette année", indique le directeur de Bibus.

Des investissements conséquents

Depuis 2019, Brest Métropole a décidé de ne plus passer aucune commande de bus thermique. Mais avec une flotte de 105 bus (qui devrait tomber à 80 en 2026 grâce à la nouvelle ligne de tramway), la transition est lente. Yohann Nédélec, vice-président aux mobilités, rappelle que les coûts sont importants. "Un bus bio-GNV c'est 280.000 euros, un bus électrique c'est entre 500.000 et 700.000 euros pour un articulé de 18 mètres donc c'est des investissements conséquents portés par la collectivité. Mais il y a une vraie volonté politique."

ECOUTEZ Yohann Nédélec, vice-président de Brest Métropole en charge des mobilités Copier

Avec 50% de bruit en moins, et un système "Start and stop" qui coupe le moteur à chaque arrêt, les nouveaux bus bio-GNV offrent tout le confort attendu par les voyageurs : bornes sans contact, accès pour les personnes à mobilité réduite, prises USB.