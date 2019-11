Brest : une déviation plus restreinte pour les bus dans le quartier Kerangoff

Dès ce mardi, les bus sont déviés du quartier Kerangoff à Brest à partir de 20 heures, et non plus dès la fin de journée ou dès 13 heures les mercredis et week-ends comme c'était le cas depuis le début du mois. La mesure avait été prise suite à la multiplication des incivilités.