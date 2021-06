Bretagne : davantage de vélos dans les TER, mais une réservation payante obligatoire

A partir du lundi 7 juin 2021 et jusqu'à la fin du mois de septembre, il faudra réserver et payer 3 euros pour voyager avec un vélo dans un TER de la région Bretagne. En contrepartie, la SNCF multiplie le nombre d'emplacements pour les deux roues sur plusieurs lignes principales.

On le sait, le vélo est très tendance pour son quotidien, mais aussi pour ses vacances. Avec le Comité régional du tourisme, la région Bretagne et le collectif Bretagne Bicyclettes, la SNCF souhaite favoriser cette pratique pour le tourisme. A partir du 7 juin 2021 et jusqu'à fin septembre, une vingtaine de places pour les vélos sont installées dans une centaine de TER sur des destinations bretonnes touristiques, Rennes-Brest, Rennes-Saint-Malo, Rennes-Quimper et Quimper-Nantes, mais il faudra réserver. Les voyageurs abonnés ou avec un titre Unipass conserveront la gratuité du service. "Dans la mesure où chaque voyageur peut réserver sa place, ça lui permet d'avoir une place à bord quelle que soit la gare dans laquelle il se rend" explique Christèle Leymarios, directrice marketing et relations clients à TER Bretagne "sur l'ensemble du territoire, on donne la possibilité à tous de voyager à vélo".

On a déjà 260 réservations pour cet été sur les quatre lignes bretonnes touristiques - Christèle Leymarios

Des places supplémentaires

Alors qu'un TER peut accueillir en temps normal entre 4 et 6, une vingtaine de places supplémentaires ont été créées pour les deux roues "_on a installé des bâches qui permettent de protéger les sièges et de créer une zone vélo. Deux agents vont assister les clients pour accéder à bord pour et gérer l'installation des vé_los".

Il faudra étiqueter son vélo comme on le fait pour un bagage - Christelle Leymarios

Trois euros la réservation

La réservation pour voyager avec son vélo coûtera trois euros durant toute la période estivale. Une somme modique pour la SNCF mais qui va permettre d'éviter les sur-réservations en cas de gratuité. Une pétition pour "le maintien de la gratuité des vélos dans les TER Breizhgo" a été mise en ligne.