Bretagne : des routes chargées pour le week-end de l'Ascension, Bison Futé voit rouge

Rennes, France

On attend du monde sur les routes pour le week-end de l'Ascension, surtout qu'une météo estivale est prévue par les prévisionnistes . Le littoral s'annonce comme une destination privilégiée des Français. Bison Futé classe les journées de mercredi et de jeudi en "rouge" au niveau national, dans le sens des départs.. Le dimanche 2 juin est classé "rouge" au niveau national dans le sens des retours. "Les trajets reliant les plages aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée", détaille Bison Futé dans un communiqué.

Des bouchons en Bretagne

La Bretagne et les Pays de la Loire devraient connaitre une forte affluence pour ce week-end de l'Ascension. Les retours pourraient être problématiques selon Bison Futé, sur la RN 12, RN 165, RN 24 ou encore la RN 157. Parmi les points chauds Vannes et le Golfe du Morbihan en raison de la manifestation nautique "la semaine du Golfe" qui connait une forte fréquentation tous les 2 ans.