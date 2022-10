Bretagne : la région lance la première conférence bretonne du vélo

La région Bretagne lance sa première conférence bretonne du vélo. Elle se tient ce mardi 4 octobre au Palais des congrès et des expositions de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor). 150 partenaires, comme des associations, des représentants du monde éco et des élus, vont se réunir pour préparer un futur plan régional d'ici 2024 en partenariat avec les départements et les intercommunalités qui développent les infrastructures pour sécuriser la pratique des modes doux de déplacement. Voyager en train, notamment dans les TER de la région , avec sa trottinette ou son vélo est une pratique en plein boom en Bretagne.

Des adeptes en gare de Rennes

En gare de Rennes, ils sont de plus en plus nombreux les voyageurs accompagnés d'un vélo ou d'une trottinette. Comme Florent qui vit à Pleurtuit, dans le nord Ille-et-Vilaine. Arrivé à Rennes en TER, ce jeune de 29 ans s'apprête à embarquer dans un TGV pour Paris où il travaille. Il se rend ensuite en trottinette dans le 18è arrondissement "ma trottinette se plie facilement, c'est facile à ranger donc ça ne gêne pas" explique Florent conquis par cette formule. Julie vient de Morlaix (Finistère) et va se rendre à Messac, près de Redon (Ille-et-Vilaine). Elle se déplace en vélo avec son chien "c'est un peu galère car quand il y a un peu de monde et on ne sait pas si on va pouvoir rentrer avec le vélo. Finalement, c'est bien que ça existe et j'arrive à le faire avec ma remorque et mon chien" témoigne Julie.

Une option pour le travail

Camille vit à Montfort-sur-Meu, en Ille-et-Vilaine, mais travaille à Rennes. Il n'est pas question pour elle de se déplacer en voiture.

Ce n'est pas possible pour moi financièrement de voyager en voiture entre Montfort et Rennes. L'option vélo + train, c'est un super moyen. Tout de même, il faudrait qu'il y ait plus de trains - Camille, salariée d'Ille-et-Vilaine

Option sport

Nicolas a pris le TER en gare de Plouaret-Trégor (Côtes d'Armor). A Rennes, il change pour prendre un train direction Angers. Son objectif est de réaliser l'itinéraire "la Loire à voile". Habillé d'un maillot de coureur cycliste, ce jeune de 21 ans voyage avec un vélo de sport "dans les TER bretons c'est chouette l'option train+ vélo, c'est moins bien dans les TGV" estime Nicolas.