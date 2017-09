Bretagne: le premier centre de simulation aérienne a ouvert

Que vous soyez professionnels ou amateurs, vous pouvez désormais piloter un airbus A 320. Le premier centre breton de simulation aérienne a ouvert ses portes au Rheu, près de Rennes.

Réplique exacte d'un cockpit, le simulateur mesure 3m50 de large sur 3m de long. C'est la même échelle, les mêmes fonctionnalités, avec en plus un écran de 180° pour simuler l'horizon. Tout est pensé pour reproduire les sensations de vol. "Vous avez l'impression que ça bouge même si la plateforme est immobile. C'est très réaliste!", confirme Laurent Corbel. Il a pris les commandes de l'Airbus, assisté de Thomas Gosser, le fondateur d'Aviasim qui joue aussi le rôle de l'instructeur et du copilote. De métier, Laurent Corbel est pilote d' hélicoptère, vole sur Super Puma. Pour rester dans le "match", il se forme à cette nouvelle machine. Cette fois, il a décollé de Roissy Charles de Gaulle, pour faire un tour au nord de Paris et se reposer.

On peut pimenter le vol aussi en ajoutant des pannes!

Mais vous n'êtes pas obligés d'être un professionnel pour prendre la place du commandant de bord, décoller, atterrir sur l'aéroport de votre choix et survoler une destination parmi plus de 24 000 villes. "On peut aller partout sur la planète. On peut pimenter le vol aussi, en navigant de nuit, par temps orageux ou avec du vent, en ajoutant des pannes", précise le fondateur d'Aviasim, Thomas Gasser. "On est ouvert au grand public qui vient s'essayer au métier de pilote, aux professionnels qui s'entrainent, aux gens qui ont peur en avion. On a aussi des entreprises qui souhaitent faire communiquer leurs salariés entre eux. Dans un cockpit, commandant et copilote sont obligés d'échanger pour que le vol se passe bien.". Le centre Aviasim est accessible à partir de 12 ans, ouvert du mardi au samedi. Plusieurs formules sont possibles, à partir de 99 euros.