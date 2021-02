Bretagne : "le salage préventif ne peut rien contre les pluies verglaçantes"

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont de nouveau autorisés à emprunte les routes nationales dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan depuis ce midi ce vendredi 12 février. La situation s'améliore sur les axes principaux de ces départements bretons, mais elle a été chaotique pendant plus de douze heures.

Des saleuses dans le fossé

Une pluie verglaçante a arrosé une large partie de la région Bretagne dès jeudi soir. Les routes se sont transformées en patinoire. Des automobilistes ont même été contraints de trouver refuge dans des salles municipales ou des entreprises pour passer la nuit. Plusieurs centaines de camions ont été bloqués sur les routes.

Dès 6h ce vendredi matin, les autorités ont appelé les Bretons à ne pas sortir de chez eux pour éviter tout accident et d'entraver le travail des saleuses. Certains des engins ont d'ailleurs glissé dans le fossé, précisait en début de journée, Franck Bourdais, le directeur des infrastructures au conseil départemental des Côtes d'Armor.

à lire aussi EN IMAGES - La Bretagne est sous la neige !

Si l'épisode neigeux rencontré en Bretagne en début de semaine a pu être facilement géré par les agents de la direction interdépartementale des routes de l'Ouest (Diro), les pluies verglaçantes rendent la tâche de ces femmes et des ces hommes beaucoup plus compliquée. "Le salage préalable n'y fait rien. Nous devons intervenir après et souvent avec des véhicules qui se sont engagés sur les axes et se retrouvent en difficulté," explique Frédéric Lechelon, directeur de la Diro. "Nos équipes ont tourné sans relâche mais c'est un phénomène assez imprévisible."