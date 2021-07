Bretagne : les jeunes pourront voyager gratuitement cet été sur le réseau BreizhGo

C'était l'une des promesses de campagne de Loïg Chesnais-Girard, réélu le 2 juillet à la présidence du Conseil régional de Bretagne. Les jeunes apprenants de moins de 26 ans vont pouvoir voyager gratuitement tout l'été en TER, en car ou en bateau grâce à l'offre "Gratuité BreizhGo Jeunes" dévoilée lundi 12 juillet en gare de Brest. En tout, 300.000 billets gratuits seront disponibles du 15 juillet au 29 août.

Des billets à réserver la veille

Pour profiter de ces titres de transport, les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants devront les réserver la veille (sur le site TER BreizhGo, sur l'application BreizhGo m-ticket, ou par téléphone pour les bateaux vers les îles) et présenter un justificatif d'âge et de scolarité ou d'études. Le billet n'est valable que pour un seul trajet, il faudra donc effectuer deux réservations pour un aller-retour (sauf pour les dessertes vers Bréhat et Arz).

Redonner le goût à la mobilité

Ce dispositif, qui n'a pas vocation a être reconduit, va coûter 2 millions d'euros à la région Bretagne. "C'est un effort important, précise Loïg Chesnais-Girard, mais il fallait marquer le coup pour redonner le goût à la mobilité partout en Bretagne après une année Covid où on est resté trop longtemps dans sa chambre d'étudiant ou bloqué à la maison."

En juillet et août, 150.000 voyageurs par jour circulent sur le réseau BreizhGo.