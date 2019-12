Bretagne : les prévisions du trafic SNCF en Bretagne pour ce mercredi 11 décembre

La SNCF prévoit un train sur 4 sur l'axe Atlantique et un trafic encore bien perturbé en Bretagne ce mercredi 11 décembre, conséquence de la mobilisation et de la grève contre la réforme des retraites.

Train régional, TER, Breizh Go Bretagne. Août 2019.

Attendez-vous encore à des perturbations si vous prenez le train ce mercredi 11 décembre. La SNCF a dévoilé ses prévisions de trafic avec la grève contre la réforme des retraites qui continue sur les rails.

Côté TGV, prévoyez trois trains allers-retours entre Rennes et Paris, un train aller-retour entre Quimper et Paris, ainsi qu'un train aller-retour entre Brest et Paris.

Pour les trains régionaux, 96 TER circuleront sur plusieurs axes bretons, il y aura également des cars de substitutions. Retrouvez tous les détails ci-dessous :

Prévisions pour les TGV :

Trafic encore perturbé côté TGV - Capture d'écran SNCF

Prévisions pour les TER