Bretagne : les transports scolaires encore impactés ce jeudi

La Région Bretagne a décidé de suspendre à nouveau les transports scolaires ce jeudi dans les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et dans certains secteurs du Morbihan et du Finistère.

Il n'y aura à nouveau pas de transports scolaires ce jeudi 11 février dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine. C'est la conséquence du très fort risque de gel et de verglas sur ces deux départements ce mercredi soir et ce jeudi matin.

Dans le Morbihan, la situation s'améliore sur les routes et les transports scolaires vont pouvoir en partie reprendre ce jeudi matin. Des restrictions demeurent en revanche dans les secteurs de Roi Morvan Communauté et de Pontivy Communauté. Des restrictions sont également prévues dans les secteurs de Mauron et de La Trinité-Porhoët où seules les dessertes aux arrêts de centre-bourgs seront garanties .‌

Dans le Finistère, on roule nettement mieux également. Les transports scolaires reprendront ce jeudi sauf sur le secteur de Huelgoat. Le service sera là suspendu.

Les liaisons TER et les lignes interurbaines assurées mais prudence

Les liaisons ferroviaires TER fonctionneront normalement ce jeudi 11 février, tout comme les lignes interurbaines en car mais la Région appelle à la vigilance. Avec la météo et le froid annoncé, il pourrait y avoir de forts aléas, impossibles à prévoir, en particulier sur les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Avant tout déplacement, il est recommandé aux usagers de consulter le site BreizhGo.bzh.