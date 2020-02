Bretagne : trafic des trains interrompu entre Rennes et Redon après la chute d'un arbre

Compte Twitter TER Breizh Go

La tempête Jorge qui touche ce samedi 27 février les îles britanniques souffle aussi en terres bretonnes. Les rafales ont fait tomber quelques arbres en fin de nuit. En Loire-Atlantique, à Avessac, près de Redon, un arbre a chuté sur une caténaire provoquant une coupure d'électricité sur la ligne Rennes-Redon. Depuis 7h du matin, le trafic est interrompu dans les deux sens avec des répercussions sur les voyageurs.

Les trains ne peuvent plus circuler sur les rails, ils ont été remplacés par des bus. La SNCF annonce un retour à la normale aux alentours de 15h le temps de dégager la voie et de rétablir l'électricité. Dans la matinée le trafic a aussi été perturbé entre Quimper et Nantes après la chute d'un arbre à Savenay en Loire-Atlantique.

