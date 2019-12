Bretagne : trafic encore perturbé à la SNCF jeudi

Aucun amélioration du trafic à la SNCF n'est à espérer jeudi sur les TER en Bretagne et sur les grandes lignes pour le 15è jour de grève des cheminots contre la réforme des retraites.

Rennes, France

Le trafic à la SNCF sera encore perturbé jeudi en Bretagne.

4 allers TGV entre Rennes et Paris sont prévues et et 5 retours TGV Paris-Rennes

1 aller-retour entre Quimper et Paris et 1 aller-retour entre Brest et Paris

1 aller entre Lille et Rennes

Côté TER, 4 sur 10 sur le réseau en Bretagne : 149 trajets se feront en train et 35 en autocars.

Trafic TER Bretagne jeudi 19 décembre 2019 - Capture écran @Google

