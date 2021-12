Bretagne : un vaste chantier de rénovation des TER, pour plus de 62 millions d'euros

Un budget de 62,3 millions d'euros. Voilà ce qui est mis sur la table par la Région Bretagne pour financer la rénovation et la modernisation de 19 rames ZTer Breizgo. Ces appareils sont entrés en service il y a une vingtaine d'années et ont donc subi les assauts du temps. D'ici 2024, les rames seront les unes après les autres démontées, vérifiées, remontées, une opération qui durera deux mois et demi par unité.

En plus de la maintenance technique, l'opération permet également de rajouter de nouveaux aménagements : prises 220 volts en première et seconde classe, ajout d'un espace vélo supplémentaire, nouvelles housses de siège et nouvel éclairage. "Si nous n'investissons pas pour moderniser nos rames, l'expérience de l'usager, du client, se dégrade, et on va choisir un autre moyen de transport, la voiture, car on va se dire qu'on est mieux dans la voiture que dans le train", justifie ce vendredi le président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard.

Un second chantier à partir de 2024

"Il faut des trains à l'heure, des rames de bonne qualité et des trains modernes qui correspondent à l'image que l'on se fait de son voyage en train. On a envie d'avoir un moment moelleux, agréable, un bruit feutré et des prises pour brancher son smartphone ou son ordinateur. Quand on fait un Brest-Rennes, un Quimper-Rennes, ou d'autres trajets dans ce type d'équipement, on est plutôt dans une expérience agréable. Pour nos jeunes, pour nos vieux, pour celles et ceux qui utilisent quotidiennement le train, l'expérience doit être agréable, c'est la promesse de Breizhgo et de la Région Bretagne. "

Sur ces 19 Zter, trois ont d'ores et déjà été remis au gout du jour. Des investissements nécessaires pour Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF : "La SNCF gère le parc des trains qui assure le service des TER Bretagne. Un certain nombre de matériels roulants commençaient à être un peu anciens, à se rapprocher d'une vingtaine d'années de circulation. Dans les règles ferroviaires, au bout de 20 ans, on fait une opération "à mi-vie" du matériel. C'est d'abord une opération technique, on s'assure que tous les organes fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de sujets de sécurité, mais c'est aussi du confort." Lorsque la flotte sera entièrement rénovée, un second chantier commencera alors, pour 24 rames AGC, d'un montant de 94 millions d'euros.

Découvrez en images les nouveaux ZTer

Les housses de siège sont changées. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Des accoudoirs au style très scandinave.. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La rénovation concerne également la première classe. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les espaces sanitaires sont aussi revus. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort