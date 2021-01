Brexit : DFDS inaugure une nouvelle ligne pour les poids lourds entre Dunkerque et l'Irlande

Une nouvelle ligne de fret entre le port de Dunkerque et l'Irlande. Elle a été mise en place par la compagnie danoise DFDS et la première traversée a eu lieu ce dimanche. Le but : fluidifier le trafic de marchandises entre l'Union européenne et la République d'Irlande, qui fait toujours partie des 27, en offrant une alternative aux chauffeurs : grâce à cette ligne directe, ils s'exempteront des contrôles douaniers rétablis depuis l'accord post-Brexit.

"Avant les routiers devaient prendre deux fois le ferry, entre la France et l'Angleterre, puis entre l'Angleterre et l'Irlande et devaient rouler à travers le Royaume-Uni", explique Daniel Deschodt, le directeur général par intérim du port de Dunkerque. "Maintenant on leur propose une autre solution, sans contrôles ni attente à la frontière, quand ils débarquent ils n'ont plus qu'à prendre l'autoroute et en plus ils ont pu se reposer pendant la traversée donc ils sont prêts pour faire leurs huit heures de conduite ensuite et c'est une manière plus facile d'entrer en Europe pour eux".

Une traversée qui dure entre 22 et 24 heures

Ce nouveau service offrira six liaisons par semaine, dans les deux sens. Le port de Dunkerque n'a pas eu à faire de grands travaux pour accueillir cette ligne, mais il y aura quand même quelques modifications, explique Yvan Gomel, responsable de la prospection commerciale au port de Dunkerque : "Il a bien fallu, en amont, différencier les flux allant dans le pays tiers, le Royaume-Uni et les flux restant dans la communauté européenne. Par contre, sur le terminal, il va y avoir des contrôles pour les touristes ou les chauffeurs puisque la République d'Irlande ne fait pas partie de Schengen, donc il y aura toujours des contrôles passeport".

Bientôt des touristes ?

Dunkerque est le troisième port français à assurer des traversées vers l'Irlande pour les poids-lourd. Les ports de Roscoff et de Cherbourg le font déjà. Pour s'occuper de cette nouvelle ligne, DFDS a déjà embauché 5 personnes en plus, tous des intérimaires. Trois bateaux se relaieront pour faire les traversées, avec une capacité de 150 camions maximum, mais pour l'instant avec la crise sanitaire ils sont moins remplis : il y a en moyenne 120 à 125 camions par ferry. Et la compagnie danoise pense déjà à la suite : élargir les réservations aux touristes, mais ça ça devra attendre la fin de la pandémie.