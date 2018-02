Bretagne, France

En dro d'an daol ar sizhun-mañ :

Trefina Kerrain, mouezh aotreet UDB Yaouank he deus stourmet evit an hentoù houarn dre ar vro

Jean Houarmant, bet aotroù maer Plonevez ar Faou ha stourmer evit difenn an hent 164 etre Roazhon ha Kastellin.

Penn ar Bed tostoc'h deus Pariz e 2030 pe 2040

'barzh ar rapport Duron, kinniget d'ar c'hentañ a viz C'hwevrer eo embannet n'eo ket priorek ar raktres berraat an amzer en tren etre Paris ha penn kornôg Penn ar Bed. Marteze 'vo kemeret an departamant e kont 'benn 2030 pe 2040 zoken. Deus un tu all ec'h embanne ar c'hentañ Ministr goude ma vefe ket mui deus Notre Dame des Landes e vo kreñvaet ar rouedad hent houarn e Breizh. Elisabeth Born, karget deus an transportoù deus laret e oa an dienkañ pe désenclavement ur pal o c'houzout e kresk ar c'hêrioù 'giz Brest.

N'eus ket fin c'hoazh d'an hent tizh etre Roazhon ha Kastellin

Elisabeth Borne, ministrez an transportoù 'zo deuet da Vreizh e penn kentañ ar bloaz. Bet eo da wel chanter an N164, an hent etre Roazhon ha Kastellin. Penaos 'maomp gant ar chanter hir gortozet-se ? Dibaoe ar jeneral De Gaulle 'vez klevet anv deus ar raktres chanter hent tizh se er c'hreiz Breizh. 65 Milion a euroioù 'zo bet postet dija.

Hag an tren ?

Unvaniezh Demokratel Breizh 'n eus stourmet evit ma vo linennoù houarn e diabarzh Breizh. "Un trec'h kentañ 'zo bet" eme Trefina Kerrain. Dilaosket 'oa bet an hentad etre Landerne ha Kemper. Bez 'zo deus outi bremañ.

Ton bras 'zo bet d'an LGV, al linenn tren tizh bras. Rannvro Breizh n'eus postet 638 Milion a euroioù 'barzh ar raktres. Bremañ 'zo un eur hanter hent etre Roazhon ha Pariz. Ur priorite 'zo c'hoazh : e vefe Brest ha Kemper teir eurvezh hent deus Pariz.

Echu gant raktres Kernitron al Lann, penaos 'vo dazont aerborzhioù Breizh ?

Ha poent eo bremañ diorren aerborzhioù Brest, Naoned, pe c'hoazh Roazhon ? Brav 'za ar jeu evit aerborzh Brest Gwipavaz. An aerborzh kentañ eo e Breizh melestradurel evit an niver a dud kaset ha degaset. Da Bariz ez a ar bras deus an dud, ur c'hresk a gazi daou dregant a zo bet warlene davet Orly ha Roissy.

Dav 'vefe kaout un aerborzh kreiz er rannvro ha trenioù da gas an dud di. Dav ivez digeriñ linennoù davet lec'hioù all eget Pariz - Trefina Kerrain - UDB Yaouank

