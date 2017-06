THE BRIDGE 2017 : pont de Saint-Nazaire et bacs de Loire fermés, circulation perturbée.

Dimanche 25 juin 2017 de 17H30 à 19H30 le pont de Saint-Nazaire sera fermé à toute circulation en raison des festivités qui entourent le départ de la course. Plus tôt cette semaine, ce jeudi 22 juin, c'est le trafic des bacs de Loire qui sera perturbé avec le passage du Belem et des 4 trimarans.

Une circulation difficile attendue

La circulation va être compliquée dimanche prochain, sur Saint-Nazaire. Dès 17h15 l'accès au pont de Saint-Nazaire sera fermé en amont à la hauteur de l'échangeur de Certé. Une déviation sera mise en place qui obligera les usagers de la route à passer par Nantes. Pour ceux qui voudront patienter des zones de parking seront misent en place.

Un fort trafic est attendu dès la réouverture du tronçon à partir de 19H30. Il faudra faire preuve de prudence et s'armer de patience en cette fin de weekend sur la route bleue.

Plus tôt dans la semaine, le jeudi 22 juin, ce sont les bacs de Loire qui vont subir des perturbations lors du passage du Belem et des quatre Trimarans Ultims qui descendront la Loire pour rallier le port de Saint-Nazaire.

A noter également que la circulation sur le pont de Saint-Nazaire sera fermée aux piétons et aux cyclistes le samedi 24 et dimanche 25 juin de 12H à 20H.