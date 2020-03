Brittany Ferries va suspendre ses départs de Caen vers l'Angleterre

La compagnie Brittany Ferries a décidé de suspendre sa rotation entre Caen et Portsmouth à compter de ce jeudi 19 mars jusqu'au 9 avril à minima.

Le Mont Saint Michel de la Brittany Ferries dessert la ligne entre Caen et Portsmouth

Dans un communiqué, la compagnie Brittany Ferries a annoncé des modifications d'horaires de traversée et l'arrêt à partir de ce jeudi 19 de la liaison entre Caen et Portsmouth "jusqu'au 9 avril à minima" en raison des recommandations aux voyageurs et "à l'évolution constante du Coronavirus."

Le trafic fret uniquement pourra se poursuivre au départ de Portsmouth.

Les changements au départ et à l'arrivée de Ouistréham

Caen- Portsmouth (Navire Normandie)

Dernier départ pour les passagers et le fret de Portsmouth ce jeudi 19 mars à 8h15. Arrivée à Caen à 15h00.

Les rotations du Normandie seront suspendues jusqu'au 9 avril a minima.

Portsmouth - Caen (Navire Mont Saint-Michel)

Dernier départ passagers de Portsmouth le jeudi 19 mars à 14h45. Arrivée à Caen à 21h30. A la suite de cette traversée, seul le transport de fret sera assuré par le Mont Saint-Michel. Premier départ uniquement fret de Caen vers Portsmouth le 19 mars à 23h00.

La Brittany Ferries tient à s'excuser auprès de ses clients et contacte systématiquement ses clients. Elle conseille à ceux qui n'ont pas réservé de voyage dans les quinze prochains jours de retarder leur prise de conseil auprès des centres d'appels de la compagnie.