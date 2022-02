Brittany Ferries dévoile son nouveau bateau, le premier propulsé au gaz naturel liquéfié

De prime abord, rien ne semble le distinguer de ses prédécesseurs. Et pourtant, le Salamanca est bien inédit. C'est le tout premier ferry de France à naviguer au gaz naturel liquéfié. La compagnie bretonne Brittany Ferries s'inscrit ainsi en pionnière de la transition écologique maritime. "Elle est au rendez-vous", a salué Jean-Yves Le Drian, le Ministre des Affaires étrangères et de l'Europe.

Ce navire, véritable monstre des mers, est un défi réussi pour la compagnie ; cela fait plusieurs années qu'elle travaille sur le projet de propulsion au gaz naturel liquéfié, connu sous le nom de GNL. Sauf qu'entre la crise sanitaire et celle du Brexit, les temps ont été pour le moins agités. À cela s'ajoutent les enjeux environnementaux. Alors quand vient enfin le moment de baptiser le navire, c'est le soulagement pour Jean-Yves Le Drian : "Il y a beaucoup d'émotion, et puis en même temps c'est une certitude, un réconfort. Car ce bateau répond aux trois défis : sanitaire, économique et enfin environnemental", a confié le Ministre à la fin de la visite.

Un atout économique

Ce bateau est un atout économique pour la compagnie. Les considérations écologiques sont en effet de plus en plus présentes dans la tête des consommateurs. Et ça, Jean-Marc Roué, le président du conseil de surveillance de la Brittany Ferries, en est bien conscient : "L'avenir de la ligne Espagne/Angleterre c'est 46% de CO2 en moins par passager transporté. Je pense que ça parlera à certains de nos clients et c'est comme ça que l'on a l'intention de les convaincre de venir chez nous", déclare le président.

Un atout que souligne également Jean-Yves Le Drian : "Ça peut-être une très belle carte de visite pour Brittany Ferries, je pense que c'est ce qu'ils vont jouer et c'est une force d'attraction", affirme le Ministre.

Encore faudrait-il que le message écologique ne soit pas brouillé. À l'aube de l'ouverture du Sommet Mondial de l'océan, à Brest, la mise à l'eau d'un tel mastodonte des mers a de quoi questionner. Mais le Ministre rectifie : "On met à l'eau un bateau qui change son mode de production pour protéger l'environnement, c'est le message contraire. On montre aujourd'hui que l'on peut circuler sur les mers et en même temps protéger l'environnement", tempère Jean-Yves Le Drian.

Une place de rang lors du One Ocean Summit

Après la bénédiction, le navire est parti pour Brest : direction le Sommet mondial de l'océan, le "One Ocean Summit". Cette exposition, c'est la récompense de plusieurs années de travaux se félicite Jean-Marc Roué : "C'est d'abord une fierté, avec un ouf de soulagement. Ça fait un certains temps que l'on voulait se lancer. Aujourd'hui c'est fait : le bateau, à l'heure qu'il est, n'émet plus de fumée. Les planètes se sont alignées pour que le navire soit prêt à l'heure. Cette mise en valeur c'est une chance réelle pour nous, ça fait partie du renouveau de l'entreprise."

Le président a tenu a rassurer également sur la capacité de la compagnie à se fournir en gaz et d'assurer le service "Nos actionnaires sont aussi des producteurs de méthane. On travaille avec les agriculteurs sur du biométhane et du e-méthane, qui sera une solution électrique basée sur l'hydrogène. Aujourd'hui on a pas de souci à se faire, d'autant plus que nos navires sont capables de consommer du gaz mais aussi du gasoil. Donc le bateau partira à l'heure !", conclut avec le sourire le président.