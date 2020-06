La Brittany Ferries rouvre ses lignes aux passagers à Ouistreham

Le ferry Mont Saint Michel a embarqué ce lundi matin 29 juin à Ouistreham ses premiers passagers depuis le 19 mars dernier. La Brittany Ferries va progressivement armer neuf de ses douze navires à partir de la mi-juillet dont deux sur sa ligne calvadosienne.

Cette première rotation vers Portsmouth s'est faite avec les nouvelles règles de distanciation.

L'embarquement

La compagnie demande aux passagers de venir une heure trente avant l'embarquement au lieu de 45 minutes avant la Pandémie du coronavirus.

Afin de maîtriser les flux de passagers, le navire est sectorisé par un jeu de quatre couleurs.

Le navire est divisé en quatre secteurs de couleur © Radio France - Olivier Duc

"Quand les passagers passent au contrôle maritime, on leur alloue une couleur, explique Jacques Guillemet, commissaire de bord.

Il y a le jaune pour le premier secteur, le vert pour le deuxième, le troisième est le bleu et le dernier est rose. Et une fois que leur secteur de cabine est prêt, on fait embarquer les jaunes puis les verts et ainsi de suite. Et pour le débarquement on procède de la même manière pour éviter un afflux de passager dans un même endroit. Et on s'en sert aussi pour la restauration."

Pas de passagers piétons

Pour pouvoir assurer un niveau d'efficacité sanitaire important, on a décidé dans un premier temps de ne pas prendre de piétons parce qu'ils sont acheminés par bus et qu'il y a une forme de promiscuité, argumente le directeur général de Brittany Ferries Christophe Mathieu.

Les passagers véhicules restent dans leur véhicule en arrivant au terminal et en embarquant dans le garage du navire. Ils regagnent ensuite les espaces passagers avec des mesures de distanciations.

C'est pour cela qu'on s'est concentré dans un premier temps sur les passagers véhicules qui de toute façon représentent l'énorme majorité de notre trafic en temps normal."

Le ferry Mont Saint Michel de la Brittany Ferries quittant le terminal de Caen-Ouistreham © Radio France - Olivier Duc

Le nombre de passagers

Ils n'étaient que 72 à embarquer lors de la première rotation avec 48 véhicules soit moins que le personnel à bord (80) mais déjà 300 places avaient été réservées pour la traversée du soir.

Le Mont Saint Michel qui peut accueillir de 1500 jusqu'à 2000 passagers a sa jauge de toute façon limitée à 550 personnes dans un premier temps afin de faire respecter les règles de distanciations. Les passagers sont fortement incités à prendre des cabines ou des sièges inclinables.

Parmi ces premiers passagers, Amanda a dû emprunter une voiture immatriculée dans la Manche à un ami. Elle s'était retrouvée piégée par le confinement sur le continent alors qu'elle était venu en passager piéton le 06 mars dernier. "C'était long."

Jean Baptiste, lui, regagne l'Angleterre pour déménager l'appartement qu'il avait dû laisser avant la fermeture des frontières.

"Ne serait-ce que le frigo que je n'ai pas encore vidé (rire), j'ai pas mal d'affaires qui sont là-bas et mon contrat de location devait se terminer fin juillet. Il aurait fallu que je demande à des amis de déménager mon appartement. Cela n'aurait pas été confortable."

Le Mont Saint Michel va assurer dix rotations hebdomadaires (contre 20 avant le confinement) avant d'être rejoint par un second navire à la mi-juillet.