Brive : appel à la grève chez Libéo, les transports en commun perturbés ce lundi

Attention si vous avez prévu d'aller au travail, à l'école en bus Libéo ce lundi 5 septembre à Brive. Une partie des lignes sera perturbée, en raison d'un appel à la grève. Les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 circulent, mais de manière réduite. En revanche, la navette de centre-ville et la ligne 10 ne circuleront pas du tout.

Sur les lignes 1 et 2, un passage est prévu toutes les demi-heures environ de 6 heures à 19 heures. Un passage par heure est prévu sur les lignes 3 et 5. Aucun bus ne circulera en revanche sur la ligne 4 entre 8h40 et 17h30, ni entre 9h30 et 15h30 sur la ligne 6.

Pour connaître le détail des perturbations lundi 5 septembre, cliquez ici.