Brive : la CGT des cheminots plaide pour la relance du train de nuit vers Paris

La CGT rebondit sur la déclaration le 14 juillet d'Emmanuel Macron disant qu'il était favorable au retour des trains de nuit. Sans trop y croire cependant rappelant que la suppression ces dernières années de ces lignes nocturnes a été opérée par la SNCF avec l'assentiment de l'État. La ligne Paris-Brive-Toulouse-Cerbère ou Paris-Brive-Rodez est l'une de deux dernières lignes encore en service en France. Mais elle ne prend pas de voyageurs à Brive. Un comble pour la CGT. Le train reste pourtant une demi-heure en gare de Brive. Un escale technique en fait pour assurer la jonction avec la branche du train venant de Rodez.

Des kilomètres pour aller prendre le train

Cela fait longtemps que c'est ainsi précise la SNCF ajoutant que l'heure à laquelle arrive le train à Brive, un peu après 2 heures du matin, est incompatible avec le trafic voyageur. C'est justement le problème dit la CGT. Selon le syndicat la SNCF fait tout pour que ce train de nuit ne soit pas rentable dans le but de le supprimer totalement un jour, comme elle aurait fait pour les précédents. "L'entreprise a cherché à tout organiser pour avoir le moins de monde possible" affirme Franck Arrivé, délégué CGT cheminots à Brive. Or il pourrait servir aux Brivistes. La preuve dit Franck Arrivé est que certains vont jusqu'à Souillac dans le Lot, une quarantaine de kilomètres voire jusqu'à Cahors 100 kilomètres pour prendre le train direction Paris. Le syndicat réclame également le retour du train couchette Paris Brive supprimé il y a quelques années qui permettait en outre de prendre en charge les voitures. Il vient d'écrire en ce sens aux élus de la Corrèze, mais aussi du Lot et de l'Aveyron à qui il demande se se mobiliser avec eux pour l'avenir de cette ligne Paris Brive de nuit.