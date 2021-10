Tulle, Brive et Périgueux veulent aller plus vite à Bordeaux. Les trois agglos s'unissent pour créer une association de promotion de la ligne TER qui relie les trois territoires à la capitale régionale. Une étude va en outre être lancée pour définir les possibilités d'améliorer la desserte.

Brive, Tulle et Périgueux s'unissent pour relancer la ligne TER vers Bordeaux

Il faut trois heures actuellement pour relier Tulle et Bordeaux par le train. Et en plus avec une correspondance obligatoire à Brive ou à Périgueux. Il faut de même 2h28 pour faire Brive/Bordeaux, 1h30 pour un Périgueux/Bordeaux. Comment peser dans ces conditions au sein d'une région grande comme l'Autriche rappelle Jacques Auzou, le président du Grand Périgueux. "Des territoires comme les nôtres, comme ceux de Corrèze, de Dordogne, ont besoin d'être reconnus".

Une infrastructure participe au développement économique". Jacques Auzou

Et pour qu'ils soient reconnus il faut qu'ils puissent aller rapidement à Bordeaux et vice-versa. À l'instar en son temps de l'A89 les élus des trois territoires estiment que la ligne TER est un enjeu désormais primordial. "Les liaisons ferroviaires sont des enjeux importants pour l'aménagement du territoire" souligne Michel Breuilh, le président de Tulle Agglo. Le souhait est de gagner 1 heure entre Tulle et Bordeaux. "Ça fait peut-être gagner 45 ou 50 minutes à Brive, 25 minutes à Périgueux, souligne Jacques Auzou. Mais ça change la vie de beaucoup de décideurs économiques, ça crée une nouvelle attractivité pour des entreprises, des étudiants".

Résultat de l'étude dès 2022

L'étude sera financée par les trois collectivités à hauteur de 150 000 euros. Elle doit être lancée dans les prochaines semaines pour être rendue en 2022. Restera ensuite à persuader la Région, l'État et la SNCF de se lancer dans les travaux nécessaires. Ce sera le rôle de l'association qui est présidée par deux chefs d'entreprise : une Corrézienne, Alexandra Froidefond, de Froidefond Étanchéité à Brive et un Périgourdin, Gilles Gauthier, de la Sobeval à Boulazac.