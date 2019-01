Brouillard et Verglas : transports scolaires perturbés en Seine-Maritime et dans l'Eure

Après la neige, ce sont le brouillard et le verglas qui s'invitent ce matin sur les routes de la Seine-Maritime et de l'Eure. Les transports scolaires sont perturbés voire annulés.

Normandie, France

La Normandie est sortie de la vigilance orange pour Météo France mais il a encore gelé dans la nuit de mercredi à jeudi. Conséquence pas de transport scolaire ce jeudi dans l'Eure. La Préfecture a pris un arrêté en ce sens.

Des transports scolaires localement suspendus en Seine-Maritime

Les transports sont suspendus en Seine-Maritime là où les conditions météos ne permettent pas une bonne circulation dans plusieurs sivos : L'abbaye du Quesnay autour de Mauquenchy. La desserte des collèges et lycéesd'Yerville et d'Yvetot est également suspendue. Pas de transport scolaire sur les 2 cantons Montérolier Estouteville Ecalles, ainsi que les sivos du Mt Robert, des Hogues, du Mont Joyer et des Trois Vallées Boissay Saint Aignan sur Ry

Par ailleurs les auditeurs de France Bleu Normandie nous signalent beaucoup de brouillards ce matin.