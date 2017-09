Bruit de la LGV en Sarthe : Eiffage s’engage à de nouvelles mesures, les élus sont sceptiques

Eiffage va faire mesurer le bruit des trains de la nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Bretagne. C'est l'engagement pris par le constructeur de la LGV lors de la réunion de concertation ce lundi soir au Mans en présence des élus des 24 communes sarthoises traversées par la ligne.

C'est un organisme indépendant qui va faire ces différents relevés (le Cerema: Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), explique Marc Legrand. Le président Eiffage Rail Express se dit persuadé que sa société respecte le cahier des charges qui lui a été fixé. « Les engagements portent sur des moyennes entre 6h et 22h puis entre 22 heures et 6 heures », détaille le constructeur de cette ligne à grande vitesse Paris – Bretagne inaugurée le 2 juillet dernier. « Si ces seuils venaient à être dépassés, étant donné que nous avons une obligation de résultats, nous prendrons des mesures complémentaires », insiste Marc Legrand.

Les pics de bruits non pris en compte

Une centaine de points de mesure seront ainsi choisis en concertation avec les élus sur les 180 kilomètres de cette ligne de TGV. Mais le maire de Chantenay-Villedieu (une des 24 communes particulièrement touchées par les nuisances sonores) ne se fait aucune illusion. Les résultats seront « forcément bons », dit Régis Cerbelle car les relevés ne prendront pas en compte les pics de bruit. Ces mesures « vont se baser sur l’arrêté du 8 novembre 1999 qui dit clairement qu’en aucun cas, les pics de bruits ponctuels et répétés n’entrent dans la retenue des calculs », assure l’élu qui résume son dépit : « il y a les chiffres et il y a l’humain ».

Vers d’autres formes d’action ?

Le maire de Chantenay-Villedieu rappelle qu’il est régulièrement interpelé par ses administrés au sujet du bruit de la ligne de TGV. « Mes concitoyens ont le sentiment très fort d’être des condamnés à perpétuité pour un seul délit », dit Régis Cerbelle, « celui d’avoir voulu vivre tranquillement dans un territoire rural ». L’élu assure réfléchir d'ores et dejà avec les habitants à d'autres formes d'action pour tenter de se faire entendre. La synthèse des relevés sonores effectués le long de la LGV devraient être publiée au début de l’année 2018.

