Des propriétaires d’immeuble attaquent Tisséo en justice à cause des nuisances du téléphérique toulousain

Des propriétaires d'immeuble qui attaquent Tisséo en justice à cause des nuisances du téléphérique toulousain. L'affaire a été examinée vendredi 25 octobre par le tribunal administratif de Toulouse.

Le téléphérique Téléo a été inauguré en mai dernier. Il relie l'Oncopole à l'université Paul Sabatier en survolant les coteaux de Pech David et en desservant l'hôpital Rangueil. Mais ses allers-retours fréquents dérangeraient les habitants qui vivent en contre-bas. Il y a assez peu de maisons, mais il y a une résidence étudiante au pied de l'hôpital. Et les deux copropriétaires du bâtiment sont assez remontés.

Vers une dévaluation de l’immeuble ?

Des copropriétaires qui sont au nombre de deux : la MACSF, mutuelle réservée aux personnels de santé qui possède la résidence étudiante et l’Adimap, association de médecine préventive qui a un local dans l'immeuble. Les deux requérants dénoncent le bruit du téléphérique, tous les jours entre 5h15 du matin et 2 heures. Ils pointent aussi le manque d'intimité pour les étudiants dont les logements survolés par les cabines : le téléphérique est utilise, en moyenne, par 5500 personnes par jour. Les propriétaires ont peur, qu'à terme, les étudiants désertent la résidence et surtout que le prix de l'immeuble s'effondre.

Pour Brice Crottet, l'avocat des copropriétaires, les nuisances sont sérieuses pour les habitants : "Un des pylônes est directement visible de la résidence. C'est comme un immense mât, visible comme le nez au milieu de la figure. Il y a aussi des nuisance sonores : quand il y a de la circulation quotidienne, on n'entend pas trop. Mais quand on dort dans la résidence, c'est autre chose. Ensuite, il y a une question d'intimité à cause des voyageurs qui ont vue sur les logements. Cela peut paraître anodin, mais ça peut vraiment gêner les étudiants et les étudiantes et nuire à l'occupation de l'immeuble. On peut imaginer la possibilité que l'immeuble décote à cause de ces nuisances."

Me Brice Crottet, l'avocat des copropriétaires © Radio France - Claudia Calmel

Quatre recours déposés

La MASCF et l’Adimep ont donc déposé quatre recours devant le tribunal administratif de Toulouse.

Pour leur avocat, au-delà des nuisances, le public n'a pas été suffisamment informé, l'impact sur l'environnement est trop important et que le téléphérique n'a pas d'intérêt public incontestable au vu de sa fréquentation.

Les conclusions du rapporteur public, le magistrat indépendant qui donne son avis sur le dossier, sont défavorables aux requérants : pour lui, il faut rejeter ces recours qu'il qualifie d'irrecevables pour trois d’entre-eux. L’avis défavorable sur le quatrième recours porte sur une question de fond.

Même si les copropriétaires obtiennent gain de cause, le tribunal n’ordonnera pas le démontage du téléphérique : ce n'est pas l'objet de la procédure. Il s'agit plutôt d'établir des responsabilités. Ce qui, en fonction de la décision, pourrait ouvrir la voie à de potentielles indemnisations des copropriétaires.

Le tribunal administratif rendra sa décision sous deux à trois semaines.