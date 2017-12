Bugs à répétition pour l'attribution des cartes grises et du permis de conduire par internet

Depuis le 6 novembre 2017, les guichets physiques des préfectures sont fermés, toutes les démarches sont à faire obligatoirement en ligne. Mais le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés accumule les pages d'erreurs et il rend fou particuliers et auto-écoles.

Nesrine, secrétaire dans une auto-école parisienne, est revenue travailler ce week-end. C'est elle qui entre sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, les dossiers de chaque élève de l'auto-école. Ils doivent être validés par l'administration avant de pouvoir passer tout examen, que ce soit le code ou la conduite. Le problème, c'est que depuis un mois les retards de réponses s'accumulent.

Avant quand on déposait un dossier, le délai était d'une semaine. Aujourd'hui il faut minimum 18 jours !" Nesrine, employée d'auto-école

En cause, des bugs à répétition, par exemple, des cartes d'identité scannées qui ne sont pas reconnues par le site internet. En tout, sur 50 dossiers envoyés, 15 sont totalement bloqués à cause du site internet, affirme cette auto-école.

Deux à trois mille dossiers bloqués en région parisienne

Or la rapidité c'est l'argument de vente de cette auto-école. Elle promet à ses élèves une formule pour passer leur permis, code et conduite inclus, en seulement un mois. "Nous on promet quelque chose, et l'élève se retourne contre nous parce qu'il a pris seulement un mois de vacances pour passer son permis !", explique Nesrine.

On est dans une situation assez catastrophique où des milliers d'élèves sont en attente de la réponse de l'ANTS pour savoir si leur dossier est complet ou pas. Sur la région parisienne, on a deux ou trois mille élèves qui ont donné les pièces nécessaires, et on n'a pas d'infos sur leur dossier car ça ne remonte pas à cause du système informatique" - Bruno Garaucher, directeur du réseau d'auto-écoles ECF

Face à l'urgence, la préfecture a réautorisé cette auto-école à déposer des dossiers papier d'inscription au permis... exactement comme ça se passait avant, en attendant que le site fonctionne correctement.