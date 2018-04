Tout avait pourtant bien démarré à l'aller : départ d'Amiens à 8h30, arrivée à Paris la Défense à 11h. C'est au retour que les choses se sont compliquées avec quatre heures de retard à l'arrivée à Amiens. Entre embouteillages franciliens, charge du véhicule à assurer et petits imprévus, la première mondiale s'est transformée en trajet sans fin selon les explications du transporteur.

Selon l'entreprise B.E. green, qui développe ces véhicules 100% électrique, ce retard serait dû à une accumulation d'imprévus. Arrivé avec une heure de retard au point de charge électrique à cause d'un "reportage qui a duré plus longtemps que prévu", le bus serait donc parti de Paris avec une heure de retard et aurait ensuite à nouveau pris du retard dans les embouteillages de la région parisienne.

Mais il semblerait que le couac soit surtout dû à une mauvaise charge dès le premier trajet Amiens-Paris. Au lieu de démarrer à 100% de capacité le bus serait parti avec seulement 70% de batterie, ce qui faisait automatiquement perdre du temps.

La difficulté pourrait se présenter à nouveau puisqu'il n'existe pas encore de bornes de recharges aux points de départ et d'arrivée de la ligne. Pour faire le plein sur ses batteries le chauffeur est donc obligé de parcourir une trentaine de kilomètres supplémentaire avant chaque nouveau trajet. Il doit ensuite attendre quatre heures s'il veut que les batteries du bus atteignent 100% de charge. Avec de courts délais entre chaque aller/retour du bus, le moindre embouteillage risque d'amener à de nouveaux retards.