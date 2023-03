Bus à haut niveau de service : les premières lignes en service en septembre 2025 dans le Grand Reims

Dès septembre 2025, les habitants du Grand Reims pourront profiter des premières lignes de bus à haut niveau de service. Leur tracé a été adopté ce jeudi en conseil communautaire.

La première ligne reliera le futur quartier du Port Colbert (au niveau des magasins généraux) et le campus Moulin de la Housse en passant par la gare de Reims et la Voie des Sacres qui sera totalement réaménagée. La deuxième ligne reliera le centre commercial de Cormontreuil et le quartier des Epinettes en passant par le quartier des Châtillons, Wilson, la rue de Venise et le quartier Jean Jaurès.

Des bus plus réguliers et plus fréquents

Ces deux lignes seront à haut niveau de service, ce qui veut dire que les bus rouleront essentiellement (à 70%) sur des voies dédiées, interdites aux voitures. Cela permet un trafic plus fluide avec des bus plus réguliers et plus fréquents. Le Grand Reims prévoit des bus toutes les 7,5 minutes en heure de pointe, toutes les 9 minutes en heures creuses et toutes les 15 minutes en soirée, de 5h du matin à 23h30 du dimanche au mercredi et de 5h à 00h30 du jeudi au samedi.

Le coût global des aménagements pour ces deux lignes s'élève à près de 52 millions d'euros (23,5 millions pour la ligne 1 et 28,2 millions pour la ligne 2) dont près de 15 millions d'euros d'aides de l'Etat.

Elles entreront en service en septembre 2025 mais à terme ce sont 4 lignes qui seront opérationnelles. Les deux autres lignes sont prévues à l'horizon 2032.

Une réunion d'information et de concertation est prévue pour le grand public en avril. Les usagers auront la possibilité de donner leur avis et de faire des propositions.

Cette modernisation du réseau ira de paire avec l'achat de nouveaux bus plus écologiques. Le Grand Reims s'oriente pour le moment vers des bus électriques dont le coût global, achat et exploitation, est moins élevé que celui des bus à hydrogène.