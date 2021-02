Bus caillassés à Bethoncourt : le service de bus reprendra normalement dans le quartier Champvallon lundi

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées à Bethoncourt ce samedi midi dont le maire de la ville, Jean André, et des représentants de la société de transport. Après des échanges parfois houleux, le maire a accepté que les bus desservent à nouveau le quartier de Champvallon après 16 heures.

Les bus vont à nouveau circuler en fin de journée dans le quartier de Champvallon, à Bethoncourt (Doubs). Depuis le 8 février, les bus ne circulent plus dans ce quartier après 16 heures. Le réseau Evolity a décidé de suspendre sa desserte en raison d'une recrudescence des actes de vandalisme dans le quartier, en l’occurrence des jets de pierres, devenus quasi quotidiens.

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées ce samedi midi au rond-point devant la caserne des pompiers de Bethoncourt, pour protester contre cette mesure qui handicape les travailleurs ou les personnes plus âgées. Des représentants de la société de transport et le maire de la ville, Jean André, étaient présents. Après des échanges parfois houleux, tous les intervenants ont trouvé un accord et le maire a validé le retour des bus à partir de lundi.

"Le fait d'avoir pris la décision de supprimer les transports avait pour but de faire de l'éveil en rappelant que ce ne sont pas les petits casseurs qui font la vie de quartier", a expliqué Jean André à France Bleu Belfort Montbéliard. "J'ai dit oui, avec la promesse que les meneurs de cette manifestation s'engagent à ce que le quartier reste calme." Ces quinze derniers jours, il y a eu six bris de vitre et quatre plaintes ont été déposées à la gendarmerie.