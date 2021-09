Bus Citéline Thionville-Fensch : nouvelles perturbations signalées par les usagers

L'association d'usagers du réseau de bus Citéline, qui dessert les villes des communautés d'agglomérations de Thionville et du Val de Fensch, dénonce de nouveaux dysfonctionnements dans le réseau en cette rentrée scolaire. Elle veut être reçue en urgence par les responsables du SMITU, le syndicat mixte en charge de la gestion du service public de transport.

Un nouveau prestataire, le groupe Keolis, a pourtant été choisi depuis le 1er avril dernier par le Smitu, le syndicat mixte qui gère les transports en commun du secteur, pour reprendre le service public de transport en main, exploité alors par la société TransFensch.

Yan Rutili, président de l'association d'usagers USAG' ThiFensch, a filmé ce mardi des cas de bus surchargés dans lesquels les élèves ne peuvent pas monter : « À l’arrêt Kinépolis à 7h40 ce mardi matin : 35 enfants restent sur le trottoir et ne peuvent monter dans le bus qui est déjà plein à craquer quand il arrive ! Certains appellent leurs parents , d’autres descendent en ville à pied pour rejoindre leurs collèges et lycées » publie-t-il sur le site de l'association, vidéo à l'appui.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le lendemain soir, le Smitu et Citéline ont annoncé, sur leurs pages Facebook respectives, des renforts de bus sur certaines lignes, aux horaires de pointe. Mais ça ne suffit pas, selon l'association d'usagers : les problèmes se répercutent ailleurs.

"Changer de paradigme"

"Ratage" ponctuel ou signe d'un dysfonctionnement structurel ? Interrogé sur cette question, dans un contexte de rentrée scolaire mais aussi politique, Pierre Cuny, le maire de la ville, a favorisé la première option : « En ce qui concerne la rentrée de Keolis, je n'ai pas eu de retour particulier. Il y a peut être eu [des dysfonctionnements] au cas par cas. »

Tourné vers l'avenir, l'élu a souhaité mettre en avant le futur projet de "Bus à Haut Niveau de Service" (BHNS) qui doit circuler dans le Thionvillois. C'est en prévision de ce bus du futur, appelé Citézen, que le réseau Citéline avait notamment été repensé l'an dernier : « On ne peut plus avoir un bus pour deux enfants, il faut changer de paradigme. C'est pour cela que le BHNS est très important selon moi. Il va permettre de rabattre des bus sur de grandes lignes structurantes du BHNS, au lieu de partir d'un quartier vers le centre ville à chaque fois » commente le maire.

C'est aujourd'hui que l'on a besoin de bus qui fonctionnent - Yan Rutili, président de l'association USAG' ThiFensch

« On n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude : il nous faut juste plus de bus aux heures de pointe. Inutile de se projeter dans de grands projets à un quart de milliard dont on ne sait pas quand ils auront lieu. C'est aujourd'hui que l'on a besoin de bus qui fonctionnent » réagit Yan Rutili.

Il reconnaît que l'arrivée du BHNS améliorera l'offre de transport, _mais « il faudra s'assurer que son tracé ne privilégie pas uniquement certaines communes comme Basse-Ham ou le centre de Thionville, mais que l'ensemble du bassin de population puisse en bénéficier », c_omplète-t-il.

à lire aussi Bus Citéline Thionville-Fensch : le nouveau réseau suscite le scepticisme des usagers

Le financement en question

Pierre Cuny veut surtout rappeler que le SMITU part de loin : « cela se compte en millions d'euros supplémentaires injectés depuis septembre dernier » précise l'élu.

On ne peut pas à la fois vouloir une transition écologique majeure, et un bus qui passe toutes les dix minutes et qui marche au diesel - Pierre Cuny

« Si on veut avoir un service millimétré, cela a un coût. Jusqu'à maintenant, les collectivités avaient utilisé ce que l'on appelle la taxe majorée du BHNS pour renflouer les caisses. Soit on finance complétement l'amélioration du service et on augmente les impôts, soit on fait avec ! Mais on ne peut pas à la fois vouloir une transition écologique majeure, et un bus qui passe toutes les dix minutes, qui marche au diesel » explique Pierre Cuny, le maire de Thionville.

Yan Rutili estime au contraire que les communes n'investissent pas assez et pourraient faire beaucoup mieux, dès aujourd'hui, avec les moyens investis. « Le SMITU a fait un travail pour rationaliser l'offre du réseau les weekends. Cela a été fait juste avant l'été, ce qui lui a permis de récupérer de l'argent. Le SMITU a préféré le restituer aux communes plutôt que de l'investir pour que cela fonctionne mieux. Il n'est pas question d'augmentation des impôts : nous avons des communes qui récupèrent de l'argent alors que l'offre de transport ne fonctionne déjà pas suffisamment ».

L'association des usagers continue son inventaire des dysfonctionnements rencontrés, pour les faire remonter à Kéolis et au Smitu.