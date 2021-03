Bus Citéline Thionville-Fensch : pour les usagers, " un service très éloigné des besoins "

Le nouveau réseau de bus Citéline, qui dessert le bassin de Thionville et du Val-de-Fensch, est entré en vigueur depuis les dernières vacances scolaires d'hiver. Pour les usagers, sa mise en route révèle de nombreuses irrégularités et ne répond pas aux besoins de la population.

C'est le troisième réseau de bus mis en place depuis le début de l'année scolaire pour les habitants de Thionvillois et du Val-de-Fensch. Depuis la rentrée du lundi 8 mars, le nouveau tracé n'a pas donné entière satisfaction, notamment aux parents d'élèves obligés de prendre parfois leur voiture, quand ils le peuvent, pour dépanner leur enfants sans solution de transport adaptée.

Horaires inadaptés

C'est le cas d'Antoine, qui réside à Thionville-Œutrange, père d'une élève inscrite en classe de première à Thionville. Depuis la mise en place du nouveau réseau, les passages sont moins fréquents, avec des temps de trajets qui s'allongent : " Avant le matin il y avait un bus toutes les heures. Maintenant quand on commence à 10h il y a un bus à 8h et c'est tout. Pareil le soir, ils passent plus tard et prennent plus de temps, ce qui nous fait rentrer à la limite du couvre-feu ", témoigne Léane, sa fille.

Pour elle, il est également plus compliqué de rentrer chez elle à midi pour déjeuner, car le bus a changé d'horaire : " Avant il passait à 12h15, maintenant c'est 11h50 ", explique-t-elle. Elle n'est vraisemblablement pas la seule concernée par ces changements en défaveur des élèves, en raison d'horaires inadaptés aux heures d'entrée et sortie des établissements. Face à ces difficultés, le collège Marie Curie situé à Fontoy a envoyé une communication aux parents d'élèves , indiquant que les retards à l'arrivée le matin ne seraient pas comptés si un mot des parents dans le carnet de l'élève l'accompagne. Un départ du cours plus tôt est également possible sous la même condition.

Circulation irrégulière et arrêts manqués

Alors que le nouveau tracé est en place depuis trois semaines, certains parents dénoncent une forme " d'improvisation et d'amateurisme ", comme Farida, à Thionville-Œutrange, mère d'un élève de troisième. Selon elle, certains bus " partent en avance par rapport à l'horaire indiqué, ou ne connaissent pas bien les parcours et demandent leur chemin à des élèves."

Ce n'est pas sérieux. On a l'impression que c'est de l'improvisation - Claire, habitante de Terville

Pour Claire , habitante de Terville, la rentrée a démarré sur les chapeaux de roue pour son fils : " Lundi le bus ne s'est pas arrêté à tous les arrêts. Mardi, il a circulé bondé avec des enfants qui ont voyagé debout, et les derniers n'ont pas réussi à monter dedans." Une situation incompréhensible et dangereuse selon elle : " On a tellement peur qu'il leur arrive quelque chose qu'on se débrouille entre nous avec du covoiturage, ce n'est pas sérieux. Ce sont des enfants mineurs, il faut que ce soit carré, précis. On a l'impression que c'est de l'improvisation. ", témoigne-t-elle.

Dépendance à la voiture

Pour beaucoup d'usagers, cette situation ne va pas dans le sens de faciliter l'usage des transports en commun : " On se retrouve avec un service qui pousse les gens à se détourner du bus quand ils le pourront, comme je le fais pour ma fille ", explique Claire, à Terville.

Pourtant, certaines communes sont loin d'être en voie de dépeuplement, détaille Anne, qui habite à Thionville-Œutrange depuis 20 ans : " Quand on a construit on s'est renseigné sur le réseau pour aller en ville, qui était correct, un bus par heure. Aujourd'hui, on n'arrête pas de construire sur la commune, et les services se réduisent, alors qu'ils devraient augmenter, puisque ce sont des familles qui s'installent, avec des scolaires ".

Certains usagers du réseau Citéline sont regroupés au sein de l'association USAG Thi'Fensch. Ils avaient récolté de nombreux témoignages en octobre dernier pour faire entendre leurs besoins.