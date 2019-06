Bus dans l'agglomération de Pau : découvrez les grandes lignes du futur réseau Idélis

Idélis, le réseau de bus de l'agglomération paloise, prépare sa révolution pour le mois de juillet. Le 8 juillet le nouveau réseau sera mis en place avec la création et le prolongement de lignes de bus.

Les titres de transport vont changer aussi de forme et de couleur.

Pau, France

Dès le 8 juillet, le réseau de bus de l'agglomération paloise change de nom. Terminé "Idélis", désormais il faudra dire "Idélis +". Un nouveau nom pour marquer une réorganisation profonde du réseau de bus.

L'organisation des lignes

Le 8 juillet sera mis en route la ligne F, un bus "classique" qui va rouler sur la ligne du BHNS, de l’hôpital à la gare de Pau, en attendant l'arrivée des Fébus à hydrogène en décembre. Elle fonctionnera du lundi au jeudi de 6h à 23h30 avec une fréquence de 10 à 12 minutes. Le vendredi et samedi de 6h à 1h et le dimanche de 9h à 23h30.

4 lignes Temporis : T1 Pau EFS- Jurançon, T2 Lons Perlic-Stade du Hameau, T3 Lescar Soleil - Billère Lacassagne - Pau CST Jean Feger, T4 Lons Perlic-Billère J.Gois- Pau Cité Multimédia. Ces 4 lignes circuleront du lundi au samedi de 6h40 à 22h et le dimanche de 8h50 à 21h30 avec une fréquence moyenne de 10 minutes en heure de pointe à partir de septembre.

12 lignes de proximités : ligne 5 à 16 du lundi au samedi de 6h40 à 20h30. Parmi les nouveautés : le prolongement de la ligne 8 jusqu’à Poey-de-Lescar, la création de la ligne 16 jusqu'au lycée agricole de Montardon, la connexion de la ligne 12 entre Lescar Bas et Lescar Haut.

Et un nouveau réseau de soirée avec cinq lignes spécifiques A, B, C, D et E.

Le nouveau réseau de bus de l'agglomération paloise

Trois parkings relais

Pour favoriser l'utilisation des transports en commun par les actifs, trois parkings relais seront prochainement accessibles et en connexion avec la ligne F et la ligne T2. Il s'agit des parkings : Stade du Hameau, Cliniques et Catherine de Bourbon.

Les tarifs inchangés

Les tarifs restent inchangés. 1 euro le ticket acheté aux distributeurs automatiques, toutes les stations de la ligne F en seront équipés d'ici juillet. L'abonnement scolaire reste aussi à 55 euros pour voyager en illimité de septembre à juin. Idélis + va aussi changer de site internet et les titres de transports vont changer de couleur et de forme mais les anciens fonctionneront toujours.