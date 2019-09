Bus de nuit, Flexo et tarifs en hausse, les bus de Chambéry bougent leurs lignes pour la rentrée

Avec la rentrée scolaire, le réseau de bus de l'agglomération chambérienne inaugure quelques changements. Nouvelles lignes de transports, horaire de nuit et changement de tarif, Kéolys et SynchroBus veulent attirer de plus en plus d'usagers.