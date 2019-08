Bus de Saint-Lô Agglo : au revoir TUSA, bonjour SLAM

En cette rentrée 2019, le réseau des bus et transports de Saint-Lô Agglo change de nom : les TUSA deviennent SLAM (Saint-Lô Agglo mobilités). Le flotte de bus est elle aussi nouvelle et à bord, il y a désormais le wifi.

Saint-Lô, France

Encore du nouveau sur le réseau de bus de l'agglomération saint-loise : après le changement d'opérateur en janvier (désormais les Autocars Delcourt), après la refonte des circuits et du cadencement en février, le réseau change de nom. Il s'appelle désormais SLAM pour Saint-Lô Agglo mobilités et les bus arborent une couleur bleu turquoise. Cette marque SLAM sera également utilisée pour le transport à la demande ou les futurs services de covoiturage.

Le réseau des bus et transports de Saint-Lô Agglo s'appelle désormais SLAM. © Radio France - Lucie THUILLET

Des bus neufs

Les quinze bus qui circulent sont tous neufs. "Nous en avons dix qui peuvent transporter une centaine de personnes, cinq autres qui peuvent accueillir 80 personnes. Ils sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite" explique Stéphane Delcourt, président des autocars Delcourt. Deux minibus électriques complèteront cette flotte d'ici la fin 2019, à laquelle s'ajouteront deux petits bus climatisés pour le transport à la demande qui couvrira l'intégralité de l'agglomération dès l'automne.

Du wifi à bord

La grande nouveauté, c'est l'arrivée du wifi dans les bus. Depuis mars dernier, une application permet aussi d'acheter son titre de transport et de suivre son bus en temps réel.

Les élus de Saint-Lô Agglo ont inauguré la nouvelle marque SLAM ce lundi 26 août 2019 © Radio France - Lucie THUILLET

Les horaires changent sur la ligne B

Des ajustements sont également réalisés sur le réseau à partir du 2 septembre 2019, avec quelques arrêts supprimés, modifiés ou ajoutés. Sur la ligne A, la desserte pour les scolaires entre la gare et le collège Lavalley va être doublée matin et soir ainsi que le mercredi midi et deux arrêts sont créés : "Trapinière" rue des Tilleuls à Saint-Lô et "Capucines" rue des Capucines à Agneaux. Les horaires de la ligne B entre Saint-Georges-Montcocq et la maison du Département ont été réaménagés pour garantir les correspondances à la gare. Les tarifs restent inchangés (1,05€ le ticket à l'unité)