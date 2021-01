Bus du Pays de Montbéliard : la ligne 3 va être modernisée, les travaux ont débuté à Hérimoncourt

Des travaux sont à prévoir pendant un an sur la ligne 3 du réseau de bus Evolity dans le Pays de Montbéliard. L'agglomération poursuit la modernisation de ses lignes. Le but est de fluidifier le trafic des bus pour qu'ils puissent mieux respecter leurs horaires de passage.

Les travaux vont durer un an. Ils ont débuté au début du mois de janvier à Hérimoncourt, le terminus de la ligne qui traverse l'agglomération de Montbéliard du Nord au Sud.

D'ici l'an prochain, les 20 km de cette ligne seront intégrés au projet de Transport à Haut Niveau de Service. C'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a deux ans. Les travaux ont d'abord été réalisés sur les lignes 1 et 2. La ligne 3 existe déjà, elle dessert notamment le site de Stellantis, anciennement PSA, le Moloco et la Citédo.

Fluidifier le trafic des bus

"Les temps de trajet seront légèrement réduits", explique Damien Charlet, vice-président en charge de la mobilité de l'Agglomération de Montbéliard. Selon l'élu, le but est de garantir un temps de trajet "équivalent en tout temps", ce qui n'est pas le cas pour le moment : "C'est une ligne qui est assez longue, une vingtaine de kilomètres et on avait malheureusement des réclamations, puisqu'aux heures de pointe il y avait par endroits des embouteillages importants ce qui a généré des retards".

Pour réguler le trafic des feux tricolores vont être installés aux entrées des ronds-points, ils laisseront la priorité au bus. Les voitures devront donc s'arrêter : "Ce n'est pas très habituel mais ce n'est pas très pénalisant pour les automobilistes. Le feu passe au rouge de temps en temps. Cela veut dire qu'un bus arrive et qu'on souhaite libérer le giratoire", explique l'élu. Cette priorisation permet de faire gagner quelques secondes au bus qui peut ainsi respecter ses horaires.

Mise aux normes des arrêts de bus

La modernisation de la ligne passe aussi par la mise aux normes des arrêts de bus, pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des panneaux d'affichages lumineux seront aussi installés pour afficher les horaires des bus en temps réels.

La circulation des voitures devrait être fortement perturbée pendant un an, dans la rue de Seloncourt, à Audincourt, l'Agglomération en profite pour réaliser des travaux de voirie. Le début du chantier est prévu dans six mois, il devrait durer un an.