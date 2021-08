Bus et trams à Strasbourg : déjà près de 40.000 demandes d'abonnements gratuits pour les moins de 18 ans

Vite vite vite... Si vous voulez un abonnement gratuit aux transports en commun dans l'Eurométropole de Strasbourg pour vos enfants, il faut vous y prendre maintenant. A partir du 1er septembre, l'abonnement annuel sera gratuit pour les 4-18 ans. Pour en bénéficier, il faut habiter l'une des 33 communes de l'Eurométropole et s'inscrire dès maintenant sur internet.

Mais il est aussi possible de se rendre à l'agence éphémère de la CTS située au sous-sol de la gare de Strasbourg. Des agents de la CTS (six au total) y sont installés derrière les guichets. L'agence éphémère s'adresse d'abord aux habitants peu à l'aise avec internet ou avec la langue française. Et le nombre de demandes pour ces abonnements est élevé note Caroline Messner, directrice de la relation client et du développement commercial à la CTS.

"On a 39.000 demandes déjà effectuées pour les abonnements gratuits. On estime à 45.000 ou 50.000 demandes d'abonnement au final. On n'est pas trop mal par rapport à nos espérances. Les adhésions ont commencé dès le mois de juin. On est à 14.500 nouvelles demandes déjà. Des clients qui n'avaient encore pas de carte Badgéo. Donc globalement le nombre de clients et d'abonnés de la CTS nécessairement va augmenter" explique la responsable.

Dans l'agence éphémère de la CTS © Radio France - Antoine Balandra

Ces abonnements gratuits pour les jeunes seront valables entre 1 et presque 2 ans en fonction de la date d'anniversaire de la personne. Une fois la carte Badgéo reçue, il faut juste l'activer sur une borne puis valider à chaque voyage.

L'agence éphémère de la CTS au niveau -1 de la gare de Strasbourg est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Rien que la mise en service de la gratuité pour les moins de 18 ans a coûté plus de 500.000 euros à la CTS.