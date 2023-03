Bus et tramways à Strasbourg : le prix du ticket va grimper

L'Eurométropole de Strasbourg annonce une revalorisation des tarifs des bus et tramways dans l'agglomération à compter du 1er juillet 2023. Le ticket aller simple passera de 1,70 euros à 1,90 euros (hors coût d'acquisition d'un billet rechargeable), soit 11% de hausse. En revanche, le titre aller-retour sera moins cher, de 5 à 10% de réduction selon le mode d'achat. Le tarif des autres titres occasionnels vendus "en lot" se base sur le prix de 1,90 euros par voyage. Un titre est offert pour un carnet de 10, 5 pour un carnet de 30 billets (cf tableau ci-dessous).

La CTS doit compenser la hausse de ses dépenses. Elle est impactée par l'augmentation des coûts de l'énergie, parce que les trams et les bus roulent tous au gaz et à l'électricité. 4 millions d'euros supplémentaires en 2022, 17 millions en 2023 et 14 millions en 2024**. Le budget énergie passe de moins de 6 millions d'euros en 2021 à 26 millions d'euros en 2023.**

A cela s'ajoute le coût de la décarbonation. Il a fallu remplacer tous les vieux bus qui roulaient au gasoil. Or les bus électriques coutent 25% de plus.

La modification tarifaire sera soumise au vote, lors du conseil de l'Eurométropole du 24 mars prochain. Cette augmentation permettra de rééquilibrer la part de financement des usagers à hauteur de 19 millions d'euros sur la période 2023-2026, sur un budget global de près de 200 millions d'euros.

Les principaux tarifs au 1er juillet 2023.

Favoriser les abonnés

Avec ses nouveaux tarifs, la collectivité souhaite "inciter fortement à l'abonnement et à l'utilisation pérenne des transports publics en faisant porter majoritairement l'effort par les voyageurs occasionnels". Pour cela l'évolution des tarifs abonnés sera modérée, indiquent les élus. Les abonnements mensuels des 18-25 ans et des 65 ans et plus sont augmentés de 40 centimes. Les 4-17 ans habitant l'Eurométropole continuent de bénéficier de la gratuité . La tranche d'âge des 26-64 ans verra son abonnement annuel passer de 518 à 560 euros, soit une hausse de 8%.

Les tarifs des abonnements solidaires sont maintenus aux montants actuels. Le nombre d'ayants droit sera élargi avec une revalorisation des seuils permettant d'accéder à ces tarifs solidaires. Trois abonnés sur dix seront finalement impactés par ces hausses de tarifs.

Les dernières évolutions tarifaires de la Compagnie des transports strasbourgeois dataient de 2018 pour les titres occasionnels et de 2019 pour les abonnés.

Extension du réseau

D’ici 2026, des extensions de tramway sont prévues sur le territoire de l'Eurométropole et ses 33 communes, notamment vers le nord (Schiltigheim) et l'ouest (Strasbourg - Wolfisheim). Ce dernier sera mis en service en 2025. D'ici là, mercredi 15 mars, le nouvel arrêt Starcoop de la ligne D (depuis/vers Kehl) sera desservi, la ligne 18 de bus sera mise en service à partir du 3 avril au marché gare. En novembre 2023, la ligne G, en site propre sera prolongée jusqu'au secteur Rotterdam .