Toujours plus d'utilisateurs pour les bus et tramways de Bordeaux Métropole : + 10% depuis début 2018. Face à cette fréquentation, Kéolis annonce un renforcement des lignes A B et C aux heures de pointe, en attendant l'ouverture de la ligne D fin 2019.

Bordeaux, France

Le réseau des bus et tramways de Bordeaux faisait sa rentrée ce mercredi. Kéolis Bordeaux Métropole annonce des chiffres de fréquentation record : 104 millions de voyage entre janvier et fin août 2018.

+10% de fréquentation pour les bus et tramways mais -14,8% pour les VCub

Après une augmentation de 19% entre 2015 et 2017, les bus et tramways de Bordeaux ont connu une nouvelle hausse de fréquentation sur les huit premiers mois de l'année 2018 : +9% pour les tramways et +10% pour les bus.

En revanche, les VCub marquent le pas, avec une baisse des emprunts de 14,8% (avec 1,5 million d'emprunts de janvier à août). Plusieurs explications sont avancées par TBM : le mauvais temps et la pluie sur les six premiers mois de l'année, la concurrence des vélos Indigo Weel ou encore la décision de plus en plus d'habitants de s'équiper de son propre vélo.

Le BatCub garde son rythme de croisière avec 280 000 voyages sur la Garonne, depuis janvier. C'est +8% par rapport à 2017.

Renforcement des trams A B et C, dès cette rentrée

Face à ces chiffres record, Kéolis et Bordeaux Métropole, ont commandé 30 rames de tramways supplémentaires en prévision de l'ouverture de la ligne D, fin 2019 jusqu'au Bouscat, et de l'extension du tram C vers Villenave d'Ornon, au-delà de la rocade, courant 2019. Quatre nouvelles rames ont déjà été livrées et mises en service sur les lignes A, B et C depuis la rentrée. Cela se traduit par 14 aller-retour supplémentaires aux heures de pointe entre Fontaine d'Arlac et Dravemont sur la ligne A; 16 AR de plus, sur la ligne B entre Cité du Vin et le campus sur la ligne B (soit 9600 places de plus aux heures de pointe); et une fréquence d'un tram C toutes les 10 minutes au lieu de 20 désormais, entre Bordeaux Cracovie et Blanquefort.

Quant à renforcer la ligne B entre Cité du Vin et Claveau comme le réclament des habitants de Bacalan, ce ne sera pas avant la rentrée 2019, "le temps d'avoir les nouvelles rames qui permettent ce renforcement" explique Christophe Duprat le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports.

Les tramway circuleront également jusqu'à une heure du matin désormais les veilles de jours fériés.

Les lianes 7, 10, 20, 30 et 92 vont aussi être renforcées. Et l'arrêt à la demande en soirée expérimenté avec succès depuis novembre 2017, sur les lianes 7 et 10, devrait être généralisé aux 13 Lianes qui terminent leur service après 22 heures.

1000 VCub électriques, début 2019

Malgré le recul des emprunts de VCub, Kéolis et Bordeaux Métropole continuent de miser dessus. 1000 VCub électriques débarqueront dans les 175 stations de l'agglomération dans le courant du premier trimestre 2019. Ce qui représente la moitié de la flotte des vélos en libre service. Il suffira de louer pour 6 euros par mois, une batterie (avec son chargeur), qui sera personnelle à chaque utilisateur. La batterie sera rechargeable en 1h30 et aura une autonomie de 10 kilomètres.

Parmi les projets annoncés également par TBM : la rénovation du dépôt de Lescure qui sera adapté pour pouvoir accueillir 100 bus 100% électrique dans le cadre de la réflexion sur la transition énergétique. 70% des bus du parc bordelais roulent au gaz aujourd'hui.