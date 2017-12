Deux lignes de bus sont exceptionnellement mises en place pour le réveillon à Limoges de 2h50 à 8h du matin, les fêtards pourront emprunter gratuitement les bus 21 et 22. Un bon moyen de rentrer en sécurité après une soirée du nouvel an un peu arrosée.

L'opération "Laissez-nous conduire !" propose aux Limougeauds deux lignes de bus gratuites pour rentrer la nuit du réveillon de 2h50 jusqu'à 8h du matin. Les lignes de bus 21 et 22 traversent le centre-ville et vont du quartier du CHU vers Beaubreuil et de Mal Joffre à Puy Ponchet.

Les lignes de bus 21 et 22 sont gratuites pour la nuit du nouvel an © Radio France - Société de Transports en Commun de Limoges (STCL)

La sécurité des usagers est au cœur de l'initiative comme l'explique le président de Limoges Métropole, Gérard Vandenbroucke : "c'est un petit clin d’œil. Les gens ont bien besoin de faire la fête mais c'est bien qu'ils puissent rentrer dans de bonnes conditions. Si les personnes préfèrent les transports en commun à la voiture, on limite ainsi le nombre d'accidents. Tout le monde y trouve son compte." D'ailleurs, dans chaque bus, deux modérateurs assurent la sécurité des passagers parfois bien alcoolisés.

🚎🍾Opération "Laissez-nous conduire" : Deux lignes de bus gratuites la nuit de la St Sylvestre (31 décembre) 2h50 à 8h : lignes 21 (Beaubreuil – Ch. Le Gendre) et 22 (Puy Ponchet - Mal Joffre). #securiteroutiere Partenariats @Prefet87@UMIH_France, la STCLM et la DDSP 87 pic.twitter.com/zHQLmdmUoQ — Limoges Métropole (@LimMetropole) December 22, 2017

Lancée il y a trois ans, l'opération est encore peu connue à Limoges. L'année dernière, les deux bus ont transporté environ 350 personnes en une nuit. Le coût de l'opération est estimé à 5 800 euros.